К перевозке девушек к клиентам в период действия комендантского часа привлекались водители, которые были работниками полиции, органов госвласти и госпредприятий и имели спецпропуска.

Заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины разоблачен на возглавлении преступной организации, которая занималась сутенерством и "крышевала" бордели Киева.

Как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, установлено, что в преступную группу входили 15 человек, которые обеспечивали деятельность мест разврата в столице, а также занималась сутенерством на территории Украины и за ее пределами.

"По данным следствия, ... чиновник Нацполиции привлек двух граждан Украины, которые создали разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг на территории Киева. Они снимали квартиры в центральных районах столицы, которые обустраивали для оказания интимных услуг. На "работу" приглашали молодых девушек в возрасте от 18 до 30 лет", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что к перевозке девушек к клиентам в период действия комендантского часа приобщались водители, которые были работниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время.

Кроме того, к деятельности преступной организации был привлечен руководитель одного из структурных подразделений Главного управления Нацполиции в г. Киеве – он обеспечивал устранение конкурирующих "салонов", вербовку девушек, которые работали в салонах конкурентов, а впоследствии с разрешения руководителя преступной организации начал создавать собственную сеть борделей.

Злоумышленники также развивали направление предоставления элитных эскорт-услуг, в том числе для клиентов за рубежом.

"Для этого заместитель руководителя Департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал проведение обысков у лиц, которые могли быть причастными к сутенерству, и во время проведения следственных действий "вербовал" их", – рассказали в ОГП.

В СБУ добавили, что злоумышленники подбирали девушек "с уязвимым психо-эмоциональным состоянием". Кроме этого, они создали сеть специализированных групп в мессенджерах, где подыскивали гражданок для оказания интимных услуг за деньги, в том числе "эскорта". Сутенеры предлагали им "поездки" к клиентам в разных областях Украины, а также отправляли за границу. Стоимость "услуг" составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь. Ежемесячно "прибыль" организаторов нелегального бизнеса составляла более 50 млн грн.

В настоящее время правоохранителями проведено более 30 обысков по адресам расположения борделей и по местам жительства, работы участников преступной группы, а также в административных зданиях Нацполиции.

Задержаны 15 человек, им сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Скандалы вокруг чиновников

В конце января начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове. Его отстранили.

Позже стало известно, что Пилипенко уволят с должности и переведут на низшую должность в другую область.

Кроме того, обнародованы скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022-го года глава Минобороны Алексей Резников назначил подписывать вооруженные контракты МО. Как оказалось, он - уроженец г. Ухта республики Коми (РФ), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича. В марте 2014-го он в интервью "Громадскому" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Вас также могут заинтересовать новости: