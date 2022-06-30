Два члена банды уже получили меру пресечения. Остальных двоих разыскивают польские полицейские.

В пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе задержали членов преступной группы, которые пытались вывезти двух украинок в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Операция по разоблачению банды длилась более полугода. Как выяснилось, незаконный бизнес организовали четверо украинцев. Двое из них вербовали девушек на территории Украины, обещая высокооплачиваемую работу за границей, а двое других, что жили в Польше, привлекали их к предоставлению интимных услуг в соседней стране.

Для вербовки злоумышленники подыскивали девушек в возрасте до 30-ти лет, приятной внешности, из неблагонадежных семей и с трудным материальным положением, в основном из западных областей Украины. Им предлагали высокие заработки за, якобы, работу в массажных салонах в Польше. Кроме того, организаторы схемы также изготавливали украинкам документы для выезда за границу.

На днях пограничники совместно с работниками миграционной полиции Тернопольщины помешали злоумышленникам вывезти двух украинок в Польшу через пункт пропуска "Краковец".

У двух членов группировки - жителей Ивано-Франковской области, провели обыски по месту жительства.

Мужчинам сообщили о подозрении в торговле людьми. Тернопольский межрайонный суд отправил их под круглосуточный домашний арест до 25 августа. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Двум другим соучастникам, которые сейчас находятся в Польше, заочно объявлено о подозрении по той же статье Уголовного кодекса.

Девушек, которых пытались вывезти в Польшу, вернули домой.

В дальнейшем украинские правоохранители по этому делу будут сотрудничать с польскими коллегами.

Как сообщает УНИАН, во Львове немец вербовал молодых женщин в сексуальное рабство. Обещал 15 тыс. евро в месяц, жилье, еду и охрану. Искал тех, кто оказался в затруднении и очень нуждался в деньгах.

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