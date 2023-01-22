Видео с моментом вручения "подарка" - пропуска на проезд по площади Рынок - было распространено в социальных сетях.

Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове. Его отстранили.

Видео с моментом вручения "подарка" было распространено в социальных сетях. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины. В связи с этим было назначено служебное расследование.

"А я говорила, что люблю вы***ваться! Пропуск через площадь Рынок на мой Мерседес! Это лучший подарок!", - радостно закричала девушка на видео, открыв коробку, и затем поцеловала начальника.

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"По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от выполнения служебных обязанностей", - отметили в Патрульной полиции Украины.

По данным портала "Varta1", девушкой на видео является Василина Федюк (по другим данным - Василина Софранюк), которая работает помощницей-консультанткой депутата Львовского областного совета от фракции ЕС Андрея Думы. Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского облсовета.

За выдачу пропусков для проезда транспорта по площади Рынок отвечает департамент городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета. Руководителем департамента является Олег Забарило.

Заде6ржание замминистра Лозинского

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Ранее его задержали при получении взятки в размере $400 тыс.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что эти средства Лозинский получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

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