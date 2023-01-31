В марте 2014-го он призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Обнародованы скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022-го года глава Минобороны Алексей Резников назначил подписывать оружейные контракты МО.

Вопиющие факты о Лиеве собрал глава ЦПК Виталий Шабунин, их он опубликовал в своем Facebook. Он уточнил должность Александра - врио руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

Шабунин отметил, что от Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Разумеется, у него есть все координаты производств в Украине. Кроме того, он от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием.

Далее глава ЦПК подробно рассказал, кто же такой Лиев, которого во время большой войны Резников поставил на должность главного ответственного за закупки оружия. А он - уроженец г. Ухта республики Коми (РФ), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича. В марте 2014-го он в интервью "Громадському" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

"В январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, которые пытались войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа", — напоминает Шабунин.

Поэтому глава ЦПК поинтересовался, знал ли Резников об этих российско-коррупционных "хвостах" Лиева. "Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится. Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровыми. И касаться этот вывод должен министра напрямую", — подытожил Шабунин.

Скандал в Минобороны с закупкой продуктов для ВСУ

21 января 2023 года издание ZN.UA опубликовало материал о том, что Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам. Позже министр обороны Украины Алексей Резников опроверг заявление о том, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

НАБУ начало расследование по закупке продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться и получать ответную реакцию.

Затем Резников заявил, что поддерживает инициативу, чтобы сделать часть оборонных закупок открытыми.

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