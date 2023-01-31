Мужчина получит понижение по службе из-за опрометчивого поступка.

Глава управления патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко поплатился за то, что подарил пропуск своей девушке на проезд по Площади Рынок.

Как сообщает ТСН, ссылаясь на информацию высокопоставленного источника в МВД, Пилипенко уволят с должности и переведут:

"Пилипенко будет переведен работать на низшую должность в другую область".

Скандал вокруг подарка-пропуска во Львове

Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск на проезд по Площади Рынок в городе Львове. После того, как видео с моментом вручения "подарка" попало в сеть, мужчину отстранили, было назначено служебное расследование.

По информации СМИ, девушку Пилипенко зовут Василиса Федюк (по другим данным - Василиса Софранюк), она работает помощницей-консультанткой депутата Львовского областного совета от фракции ЕС Андрея Думы.

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