Глава управления патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко поплатился за то, что подарил пропуск своей девушке на проезд по Площади Рынок.
Как сообщает ТСН, ссылаясь на информацию высокопоставленного источника в МВД, Пилипенко уволят с должности и переведут:
"Пилипенко будет переведен работать на низшую должность в другую область".
Скандал вокруг подарка-пропуска во Львове
Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск на проезд по Площади Рынок в городе Львове. После того, как видео с моментом вручения "подарка" попало в сеть, мужчину отстранили, было назначено служебное расследование.
По информации СМИ, девушку Пилипенко зовут Василиса Федюк (по другим данным - Василиса Софранюк), она работает помощницей-консультанткой депутата Львовского областного совета от фракции ЕС Андрея Думы.