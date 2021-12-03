Трагедия случилась в переде на станции "Индустриальная".

В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" сегодня утром, 3 декабря, умер мужчина.

На вид умершему около 60 лет и он нормально одет, сообщили в Telegram-канале "Труха".

"Скорее всего, стало плохо, одет нормально. Накрыли лицо его же шапкой", – пишут в соцсетях.

"Скорая помощь" на месте, смерть констатировали.

Местные СМИ сообщают, что это уже как минимум четвертая смерть в харьковской подземке за последний месяц, о которой стало известно:

9 ноября на станции метро "Майдан Конституции" внезапно скончался 75-летний харьковчанин.

17 ноября на станции метро "Академика Барабашова" тоже внезапно скончался 42-летний мужчина. По данным полиции, мужчине стало плохо. Полицейский вывел его из вагона для оказания медицинской помощи, но пассажир скончался на платформе.

28 ноября на станции метро "Киевская" внезапно скончался диктор радио и телевидения, "голос" харьковской подземки Юрий Вирченко.

Вас так же могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко