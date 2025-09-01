В православный праздник сегодня просят мира и защиты от врагов.

2 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобных Антония и Феодосия Печерских. В этот день верующие соблюдают особые традиции и обращают внимание на народные приметы. О них, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

2 сентября по новому календарю (15 сентября - по старому) Церковь чтит память преподобных Антония и Феодосия Печерских. При жизни эти святые пользовались особым почитанием у народа, а к их советам прислушивались даже правители.

Преподобный Антоний Печерский - основатель Киево-Печерской лавры. Родился в XI веке, недалеко от Чернигова, в городе Любеч. Крестился и получил имя Антипа.

В юности Антоний отправился на Афон, там принял монашеский постриг и несколько лет жил в уединении. По благословению игумена он вернулся на родину и принес в Киев традиции афонского монашества. В 1051 году Антоний поселился в пещере у села Берестова и продолжал вести строгую аскетическую жизнь: ел черный хлеб, пил только воду. Слава о подвижнике быстро пошла по Киеву и окрестным землям - к нему шли люди за советом и молитвенным благословением. Первым учеником Антония стал иерей Никон, а затем преподобный Феодосий из Василева (ныне Васильков).

Со временем иноков стало много, и Антоний ушел жить затворником в другую пещеру. Настоятелем же оставил Феодосия, который ввел в монастыре Студийский устав. Сам Феодосий во всем подавал пример: носил воду, колол дрова, выпекал хлеб. Беспокоился о страждущих, поэтому при монастыре устроил дом для бедных и слепых, а каждую субботу посылал хлеб заключенным.

Со временем подземные кельи расширили, над ними появился монастырь и Успенский собор. Киево-Печерская лавра стала духовным примером для многих других монастырей, а из ее стен вышли выдающиеся архипастыри, проповедники и писатели.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

по новому стилю почитают мученика Маманта, отца его Феодота и мать Руфину;

преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского;

3628 мучеников в Никомидии.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 2 сентября в церкви вспоминают пророка Самуила.

О чем просят у преподобных, традиции дня, что нельзя делать сегодня

К святым Антонию и Феодосию Печерским обращаются с молитвами о мире, благополучии, исцелении от болезней, просят защиты от врагов.

В народе день прозвали Мамонтия - в честь мученика Маманта, память которого также совершается сегодня. Этого святого считают покровителем овец и коз, поэтому к нему обращаются с просьбами уберечь скот от нападения диких зверей и болезней.

Сегодня принято особое внимание уделять домашним животным, наводить порядок в хлевах и овчарнях. Также в это время копают позднюю картошку. Считается, что эта дата благоприятна для свадьбы.

В этот день, как и в любой другой, Церковь напоминает, что недопустимы злость, сквернословие, сплетни, клевета. Нельзя мстить, завидовать, грехом считается отказать в милостыне или в помощи ближнему. Не следует предаваться отчаянию, держать в сердце обиду.

По народным поверьям, 2 сентября запрещается:

начинать новые дела - они не будут удачными;

совершать крупные покупки - вещь долго не прослужит;

надевать слишком яркую одежду - считается, что это может навлечь зависть и сглаз.

На Мамонтия запрещается также обижать или ругать домашних животных - могут заболеть и перестанут приносить пользу. Также в народе говорят, что нельзя жаловаться на судьбу, иначе трудностей станет больше.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

О чем говорят приметы 2 сентября

По погоде 2 сентября наши предки предсказывали, какой будет осень и грядущая зима:

идет проливной дождь - к теплой осени;

день ясный и безветренный - осень будет погожей, а если холодный - вскоре начнутся дожди;

закат красный - будут заморозки;

облака низко плывут над землей - к ненастью.

Если в этот день вдруг выпадет снег, это означает, что будет богатый урожай овса, а весна придет рано.

