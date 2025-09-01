Вскоре сервис будет доступен и в мобильном приложении.

На государственном портале "Дия" запустили персонального ИИ-ассистента "Дия.АІ", который будет предоставлять государственные услуги и консультировать пользователей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Сегодня запустили "Дия.АІ" на портале "Дия". Это первый в мире государственный AI-агент, который не просто отвечает на вопросы, а предоставляет услуги прямо в чате", - отметил Федоров.

В пресс-службе "Дия" объяснили, что ассистент общается в формате чата на портале как живой человек. ИИ-ассистент подберет услугу под жизненную ситуацию: например, рождение малыша или запуск собственного дела. Главное преимущество в том, что он круглосуточно на связи.

"Например, на запрос "Как перерегистрировать авто?" он предоставит пошаговую инструкцию. А по команде "Дай справку о доходах" сразу закажет ее для вас", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы начать разговор с "Дия.АІ" необходимо открыть портал "Дия", выбрать "Дия.АІ" над поисковой лентой, авторизоваться и написать запрос.

Там также добавили, что "Дия.АІ" не заменяет службу поддержки "Дии", поскольку АІ-ассистент консультирует и предоставляет готовые услуги, а команда поддержки и в дальнейшем будет на связи для решения вопросов пользователей.

Отмечается, что сейчас "Дия.АІ" работает в формате открытого бета-тестирования. Вскоре эта функция будет доступна и в мобильном приложении.

С началом нового учебного года в "Дие" запустили новую услугу, которая поможет студентам быстро поселиться в общежитии. Теперь зарегистрировать место проживания в общежитии можно онлайн через приложение.

Ранее министр Михаил Федоров заявил, что в "Дие" начался бета-тест сервиса социальной помощи, в ближайшее время должен появиться комплексный сервис для военных и их семей, а также ожидается запустить электронную акцизную марку, которая заменит бумажную.

