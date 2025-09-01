Актриса рассказала, как он адаптировался к школьной жизни.

Сегодня, 1 сентября, известная украинская актриса Анна Кошмал отвела сына во второй класс. Звезда отметила, что этот первый звонок стал для ее семьи даже большим праздником, чем предыдущий.

По словам Кошмал, год прошел очень быстро, и сейчас ее сын комфортнее и спокойнее чувствует себя в школе. У 7-летнего Михаила уже есть друзья и хобби.

"2 класс. Как быстро пролетел целый год от нашего самого первого звонка. Уже есть новые друзья, увлечения и большие планы на новый учебный период. А еще за этот год даже появилась сестренка. Ценим каждое мгновение. Всем вдохновения, силы духа и новых достижений! Поздравляем!" - написала актриса.



Также Анна опубликовала в Instagram несколько трогательных фото с праздничной линейки. 7-летний Миша поразил своим стилем. Он был одет в форму своего учебного заведения - серые классические шорты, белую тенниску и красную кофту. На ногах у мальчика были черные кеды, а на голове - светлая кепка. Можно заметить, как подрос мальчик, став еще более серьезным.

Напомним, что в этом году Анна Кошмал во второй раз стала мамой. У актрисы родилась дочь, которую назвали София. Недавно она призналась, что до сих пор не может прийти в форму после вторых родов.

При этом звезда театра и кино оставляет свою личную жизнь в приватности. В частности Анна не показывает лицо своей дочери, а также не рассекречивает личность своего мужа.

