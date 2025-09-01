Также опубликована еще одна подборка актеров, которые сыграют в сериале.

В сериале HBO "Гарри Поттер" роль профессора заговоров Филиуса Флитвика снова сыграет Уорик Дэвис, знакомый фанатам по оригинальным фильмам франшизы.

Сообщение об этом появилось сегодня в Instagram-аккаунте HBO. На этот раз Дэвис сосредоточится только на образе преподавателя, в то время как гоблина-банкира Гринготса Грипхука, которого он также играл в фильмах, сыграет английский актер Ли Хилл.

К преподавательскому составу Хогвартса также присоединились Сирин Саба (профессор Помона Спраут), Ричард Дерден (призрак-профессор Катберт Биннс) и Брид Бреннан (мадам Поппи Помфри).

Есть новые лица и среди учеников: Элайджа Ошин сыграет Дина Томаса, а Финн Стивенс и Уильям Нэш станут приспешниками нового Драко Малфоя - Винсентом Креббом и Грегори Хойлом.

Сериал о Гарри Поттере

Новый сериал от HBO станет масштабной телевизионной адаптацией семи книг Дж. К. Роулинг, каждый сезон которой будет соответствовать отдельному роману.

Проект задуман как долговременное производство на десять лет, а премьера запланирована на 2027 год. Съемки проходят на студии Warner Bros. Leavesden в Великобритании - там, где в свое время создавались и оригинальные фильмы.

Главные роли получили Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластейр Стоут (Рон Уизли).

Ранее уже были объявлены исполнители ролей братьев и сестры Рона Уизли: близнецов Фреда и Джорджа (Тристан и Габриэль Гарланд), Перси (Руари Спунер) и Джинни (Грейси Кокрейн).

