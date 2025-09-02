Москва и Нью-Дели активизировали консультации по вопросам обороны.

Россия изучает возможность выделения инвестиций, которые необходимы для производства истребителей Су-57 в Индии, пишет ANI.

Указывается, что Индия нуждается по меньшей мере в двух-трех эскадрильях самолетов пятого поколения. Среди основных претендентов рассматриваются российский Су-57 и американский F-35.

Поэтому, Москва, стремясь представить свою платформу, занялась исследованием для того, чтобы понять, как лучше всего создать производственные мощности в Индии.

Как заявили официальные лица, комплекс в Нашике компании Hindustan Aeronautics Limited, который уже лицензировано производит Су-30МКИ, при необходимости может быть перепрофилирован для производства Су-57.

Указывается, что с целью сокращения расходов и ускорения сроков не исключено, что могут быть привлечены другие производственные центры, где происходит изготовление оборудования российского происхождения.

Примечательно, что эта новость появилась на фоне того, что Москва и Нью-Дели расширили консультации по вопросам обороны, несмотря на обострение отношений между Индией и США из-за тарифов и резкой риторики администрации США.

Отмечается, что российские чиновники неоднократно предлагали Индии приобрести Су-57. Также речь шла о высокотехнологичных системах противовоздушной обороны, таких как С-400 и С-500.

В публикации отмечается, что Индия участвовала в российском проекте истребителя пятого поколения более десяти лет назад, однако отказалась от него из-за разногласий. Однако, сейчас возобновление сотрудничества может произойти "учитывая глобальную ситуацию".

Указывается, что США настаивают на том, чтобы на вооружение Индии были введены F-35 несмотря на попытки Нью-Дели продвигать собственную программу создания истребителей пятого поколения. После получения разрешения в 2024 году индийский самолет, как ожидается, совершит свой первый полет до 2028 года и может поступить на вооружение примерно в 2035 году.

Отношения России и Индии

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал расширение энергетических связей между Нью-Дели и Москвой. Он отметил во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, что "даже в самых сложных обстоятельствах Индия и Россия шли вместе, бок о бок". Премьер Индии отметил, что тесное сотрудничество России и Индии "важно не только для наших двух стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания". Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Моди длился час в лимузине президента России.

Также мы писали, что министр нефти Индии Хардип Пури заявил, что индийский импорт российской нефти помог уберечь мировую экономику от скачка цен. Пури подчеркнул, что Индия не нарушила правил и действует в рамках механизма ценового потолка, который ввели страны "Большой семерки" для ограничения доходов Москвы, но и с целью сохранения поставок нефти. По словам Пури, Индия стабилизировала рынки и предотвратила рост мировых цен.

