Эксперты рассказали, как большая дальность полета позволит ракете 'Фламинго' обходить ПВО

Опытные эксперты в комментарии СМИ оценили характеристики новейшей украинской ракеты.

Хотя официально пока не раскрываются основные данные о ракете "Фламинго", эксперты из расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) в комментарии Радио Свободе оценили длину ракеты в 10-12 метров, а размах крыльев считают близким к 6 метрам.

Эксперты отмечают, что это значительная величина для современной крылатой ракеты. В частности, она вдвое длиннее Storm Shadow/Scalp и в полтора раза - Х-101. Ее можно сравнить разве что с российской крылатой ракетой Х-22, которая разрабатывалась как противокорабельный носитель ядерного оружия и при этом имеет гораздо большую скорость - 4 тысячи км/ч.

Скорость "Фламинго" также официально не называлась, но она может быть аналогичной характеристике концепта Milanion Group: крейсерская 850-900 километров в час, максимальная - 950.

Видео дня

Исследователь в области ракетного и беспилотного вооружения из Института стратегических исследований Фабиан Хинц сказал изданию, что эти характеристики, хотя они и не верифицированы, не кажутся ему "сумасшедшими".

По мнению Фабиана Хоффмана, исследователя по вопросам ядерной и ракетной безопасности в Университете Осло, эффективный турбореактивный двигатель в сочетании с большим объемом ракеты, в который разместится много топлива, определяет ее высокую дальность полета - 3000 километров. Наряду с российской Х-101 украинский "Фламинго" - один из мировых лидеров среди крылатых ракет по этому параметру.

Фабиан Хинц добавил, что большая дальность полета не только обеспечивает способность ракеты атаковать цели, находящиеся в глубине российской территории, но и повышает ее возможности по обходу систем ПВО. Издание пишет, что большой размер "Фламинго" и особенность траектории ее полета - слабые места разработки Fire Point, и, по мнению многих экспертов, она будет хорошо заметна на российских радарах.

"Да, "Фламинго" большая и не сверхзвуковая, поэтому ее сравнительно легко перехватить - если знаешь, где она находится и если у тебя в этом месте есть свободная система ПВО. Но если мы посмотрим на атаки дальнобойными дронами, которые проводит Украина - они достаточно эффективны, хотя такие дроны гораздо медленнее, чем "Фламинго". Украина, видимо, неплохо знает, где сейчас развернуты российские системы ПВО, радары, и планирует полетные задания так, чтобы их облетать. Этот опыт пригодится и с "Фламинго", при ее дальности полета она может летать, грубо говоря, зигзагами, отыскивая бреши в обороне, - это одно из преимуществ крылатых ракет над баллистическими", - сказал Фабиан Хинц.

Первые данные об использовании ракеты "Фламинго"

Как писал УНИАН, уже есть первая неофициальная информация о применении ракет "Фламинго" по целям оккупантов в Крыму. По некоторым данным и анализу OSINT-исследователей, в Крыму были поражены цели вблизи Армянска, где расположены катера оккупационной армии. Может быть повреждено или уничтожено до шести катеров и два вертолета патрульной службы.

По мнению эксперта Алексея Гетьмана ракеты пока применяются по ближним целям, чтобы изучить характеристики полета. Для того, чтобы запуск был успешным, накануне дроны ГУР вывели из строя важные элементы ПВО оккупантов в Крыму. Эксперт отметил, что это дало временной промежуток для применения ракет и успешного поражения целей.

Вас также могут заинтересовать новости: