Украине надо решать вопросы, которые привели к бусификации, считает Анна Скороход.

С 1 сентября все работники территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны носить бодикамеры для видеофиксации своей работы, но это ничего не изменит с точки зрения насильственной мобилизации. Такое мнение высказала народный депутат Украины Анна Скороход в эфире Суперпозиции.

"Будет выговор. Или строгий выговор. Все. О какой ответственности еще может быть у военнослужащих? Два строгих выговора", - сказала Скороход.

Она добавила, что даже при таких условиях истории с "бусификацией" будут продолжаться, поскольку основной проблемой является мотивация.

"Надо изменить определенные вещи, чтобы изменилась мотивация. Начать надо с того, что у нас покупается бронь, у нас куча народа имеет отсрочки непонятно чего. У нас правоохранители имеют отсрочки. У нас куча людей понакупали себе инвалидности. У нас есть бедные и богатые. Богатые у нас не воюют. А бедные - поезжайте в село, посмотрите, кого бусифицируют. Это все очень просто", - заявила Скороход.

Также она отметила, что одной из проблем является качество обучения военнослужащих перед отправкой на фронт.

"Все командиры жалуются, что они через 45 дней приходят, и их надо учить снова, потому что они не боевые единицы. Потому что очень много в тылах, в частности в центрах подготовки, прячут своих. Которые не имеют никакого боевого опыта, но обучают людей, которые будут через определенный период времени на передовой. Посмотрите на отношение к обычному солдату. Посмотрите на то, что у нас отсутствует ответственность командира за потери, за преступные приказы, за отношение к людям. Посмотрите, что у нас коррупция процветает безумная в армии. Никто ничего с этим не делает", - добавила Скороход.

Кроме того, по словам нардепа, еще одной проблемой является отсутствие сроков службы у военнослужащих.

"Они понимают, что если он попал в армию, то это до конца его дней. Или до того, пока он не станет тяжелым 300-м и не сможет списаться. Это нормально? Нет. Поэтому, если мы хотим решить вопрос ТЦК, нам надо решить глобально проблемные вопросы, которые к этому привели. Потому что в начале войны у нас были очереди в ТЦК", - пояснила Скороход.

Накануне заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк заявил, что с 1 августа представители Территориальных центров комплектования и социальной защиты в обязательном порядке фиксируют свою работу на улицах с применением бодикамер.

В то же время Сухопутные войска накануне сообщили, что в августе поступило 218 сообщений, в которых говорилось о якобы нарушении закона со стороны военнослужащих и работников ТЦК и СП. Среди них 198 случаев, а это 91% оказались фейками или манипуляциями.

