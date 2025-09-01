Европейцы будут в дальнейшем расширять экспорт своей молочной продукции в Украину.

Неделю назад США и ЕС подписали торговое соглашение, согласно ему с 1 сентября пошлины на большинство европейских товаров в США составят 15%. Это соглашение может негативно повлиять в частности на украинских молокопроизводителей, рассказывает УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

По ее словам, в поисках самых выгодных рынков сбыта, европейские компании будут в дальнейшем увеличивать экспорт на украинский рынок, где для них не установлено никаких торговых барьеров.

"В торговых спорах между США и ЕС сейчас подняты пошлины на европейскую молочную продукцию. Европейцы и дальше будут хотеть расширять экспорт своей молочной продукции в Украину, что для нас является серьезным вызовом", - рассказала Жупинас УНИАН.

По ее словам, государству надо думать о том, каким образом защитить внутренний рынок от молочной импортной продукции из ЕС.

К примеру, постепенно с полок украинских супермаркетов исчезают сыры отечественного производства. Их вытесняют в основном польские аналоги, которые являются более дешевыми. Несмотря на более высокую стоимость молока в соседней Польше, их технологическое производство позволяет экспортировать сыр в Украину по более низким ценам, из-за чего отечественные производители проигрывают конкуренцию.

Более того, как добавляет эксперт, американские пошлины приведут к тому, что больше европейской молочной продукции будет появляться и на других рынках, что усилит конкуренцию и для отечественных экспортеров.

"Те рынки, на которые они не выходили раньше, а там присутствовала Украина - они могут заинтересоваться ими, и нам придется с ними конкурировать", - заключает замглавы АПМ.

Ранее украинские аналитики объяснили, что отечественные сыры дорожают из-за ряда факторов - в частности это стоимость сырья и затрат на переработку, а также электроэнергии.

А украинская блогер сравнила цены на продукты в Польше и Украине и была шокирована полученным результатом.

