В частности, новые поезда будут курсировать из Берлина в города Перемышль и Холм, что вблизи границы с Украиной.

Между Германией и Польшей, начиная с 14 декабря 2025 года, будет курсировать больше поездов дальнего следования. Об этом сообщает Railmarket.

Отмечается, что немецкий оператор Deutsche Bahn и польский PKP Intercity увеличат количество прямых железнодорожных рейсов с 11 до 17 в день, что означает рост трансграничных услуг на 54%.

"Это изменение является частью более широких усилий обоих операторов, направленных на реагирование на растущий спрос пассажиров и улучшение сообщения между ключевыми городами обеих стран", - говорится в публикации.

В частности, дважды в день будет курсировать новый прямой дневной рейс по маршруту Лейпциг-Вроцлав-Краков-Перемышль в обоих направлениях. В издании подчеркивают, что это будет первый случай, когда Лейпциг получит прямое железнодорожное сообщение с южной Польшей и польско-украинской границей.

Кроме того, ожидается, что сообщение между такими городами, как Мюнхен, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне, с Вроцлавом сократит время в пути примерно на два часа благодаря синхронизированным пересадкам в Лейпциге. Хемниц и Дрезден также будут связаны новым маршрутом через промежуточные остановки в северной Саксонии.

Запланированы и новые ночные рейсы. Ночной поезд Eurocity соединит Берлин с Перемышлем через Вроцлав и Краков, а другой будет курсировать между Берлином и Холмом через Лодзь и Варшаву. К существующему ночному поезду "Шопен", курсирующему между Мюнхеном и Варшавой, добавят дополнительные вагоны, которые будут курсировать в Краков и Перемышль, что обеспечит прямое сообщение южной Германии с южной Польшей.

Как сообщал ранее УНИАН, Италия запускает специальный "пивной поезд" на Октоберфест. Накануне действа было объявлено о запуске нового маршрута из Рима (Италия) в Мюнхен (Германия). Поезд будет выезжать в пятницу в 20:00 с римского вокзала Термини, а возвращаться обратно - в понедельник. Билеты на поезд, получивший название "Мюнхенский экспресс", можно забронировать через RailBook на два уикенда: 26 сентября и 3 октября. Стоимость билетов, забронированных до 7 сентября, стартует от 99 евро.

Также со 2 сентября "Укрзализныця" запускает два новых поезда сообщением Чоп - Кременчуг и Ясиня - Кропивницкий. Все билеты уже есть в продаже в приложении, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов.

