Военные с помощью дронов передают своим собратьям продукты и воду.

На передовой некоторые беспилотники не только используются военными, чтобы охотиться на врага, но и для того, чтобы доставлять солдатам жизненно необходимые припасы, пишет The Washington Post.

Военные в темноте собрались вокруг своего дрона, чтобы осторожно закрепить на дне груз весом более 18 килограммов.

Издание рассказывает, что командир с подземной базы, которого зовут Виктор, наблюдал на экране, как этот беспилотник приближался к группе деревьев вдоль линии фронта вблизи Покровска, где уже пылал костер от недавнего удара, чтобы сбросить свой груз для собратьев.

Видео дня

Когда пакет упал на землю, украинский солдат, который на тепловизионной камере выделен белым цветом, выбежал из окопа, чтобы забрать груз.

"Да, ребята! Отличная работа. Миссия выполнена", - сказал Виктор своим коллегам.

В публикации указывается, что таким образом, военные передали своим пехотинцам воду и еду, поскольку они находятся под постоянным наблюдением российских дронов.

Издание отмечает, что такие миссии становятся все более распространенными на всем участке фронта, поскольку сухопутным войскам может хватить запасов продуктов лишь на несколько дней. Однако, из-за угрозы атаки российских дронов военные могут застрять в таких условиях на месяц или даже больше.

Указывается, что военные в таких случаях вооружены лишь штурмовыми винтовками, пулеметом и гранатами. Они с врагом находятся в позиционной войне, которая во многом похожа на ужасные условия Первой мировой войны.

В статье говорится, что такие поставки с использованием дронов помогают Украине сохранить свой самый ценный ресурс - солдат, которые сдерживают потенциальное наступление российских оккупантов.

Тем более, когда Россия только усилила свои жестокие попытки захватить еще больше украинских территорий, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп стремится, чтобы Украина и Россия как можно быстрее заключили мирное соглашение.

Издание подчеркивает, что исход войны зависит от этих окопов, которые разбросаны на сотни километров на востоке и юге Украины глубоко в серой зоне, находящейся под постоянной атакой российских дронов.

Именно поэтому, как объясняется в публикации, украинским военным приходится выживать неделями, не попадая в поле зрения российских войск, которые находятся всего в нескольких сотнях метров от них.

И только доставки дронами помогают им удерживать эти позиции, хотя перевозить груз беспилотником тоже рискованно, ведь его может заметить враг и вычислить позиции украинцев и атаковать их.

Дроны на войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что немецкий завод Quantum Systems наращивает производство беспилотников в Украине и усиливает сотрудничество со своими предприятиями в Германии. В Politico напомнили, что разведывательные дроны Vector от Quantum были одними из первых, которые передали Украине в качестве гуманитарной помощи в первые дни российского полномасштабного вторжения. Отмечается, что в течение следующих трех лет Quantum Systems открыла свои заводы по всей Украине, а также ее производства есть в Германии, США и Австралии.

Также мы писали, что украинские военные впервые успешно атаковали военный корабль России FPV-дронами и произошло это 28 августа в Темрюцком заливе Азовского моря. Сообщается, что поражение получил российский корвет "Буян-М", который был оснащен крылатыми ракетами "Калибр". Известно, что атаку осуществило спецподразделение "Призраки" ГУР МОУ, использовав дроны "Рубака" и/или UJ-26 "Бобер".

Вас также могут заинтересовать новости: