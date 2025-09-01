Согласно нумерологии, эти люди могут сталкиваться с различными вызовами в любви.

Любовь творит свою магию в сложной палитре человеческих отношений. Некоторые люди, кажется, проживают эту эмоцию с легкостью, тогда как другие часто остаются с разбитым сердцем. Нумерологи верят, что дата вашего рождения может иметь влияние на романтическую жизнь.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно нумерологии, люди, рожденные в определенные даты, могут сталкиваться с различными вызовами в любви, пишет News 24. Есть несколько чисел рождения, которые ассоциируются с трудностями в романтической жизни.

Число рождения 4 (рожденные 4, 13, 22, 31 числа)

Считается, что люди, которые имеют число рождения 4, находятся под влиянием планеты Раху. Часто они практичные, но и упрямые. К отношениям они склонны подходить не с эмоциями, а с прагматизмом и логикой.

Партнеры могут считать таких людей эмоционально отдаленными. Это порой приводит к разрыву отношений.

"Их неспособность открыто выражать эмоции часто заставляет партнеров сомневаться в их преданности, что иногда приводит к измене", – говорится в материале.

Число рождения 7 (рожденные 7, 16, 25 числа)

Если ваше число рождения – 7, вы можете находиться под влиянием неуловимой планеты Кету. Часто люди с этим числом рождения интровертны и интроспективны, склонны погружаться в размышления.

Их эмоциональная чувствительность контрастирует с трудностями в выражении своих чувств. Поэтому доверие строится довольно долго. И эти колебания могут стать причиной разногласий.

"Быстрые эмоциональные привязанности означают, что любой разрыв отношений может привести к значительным эмоциональным потрясениям", – добавляют авторы.

Число рождения 8 (рожденные 8, 17, 26 числа)

Люди с числом рождения 8 находятся под влиянием Сатурна. Часто бывает так, что они полностью отдаются карьере и личным целям, что не на пользу их отношениям.

Они также склонны чрезмерно обдумывать ситуации. Сложность в выражении эмоций и ожидания логического мышления в отношениях могут создавать напряжение. Поэтому когда эмоциональная связь отсутствует, а логическое мышление преобладает, отношения могут постепенно ухудшаться.

Число рождения 9 (рожденные 9, 18, 27 числа)

Те, кто имеет число рождения 9, находятся под влиянием планеты Марс. Эти люди чрезвычайно заботливы и имеют выраженное сочувствие. Однако эта заботливая натура часто становится их ахиллесовой пятой.

"Ставя счастье партнера выше своего собственного, они иногда пренебрегают границами", – добавляют авторы.

Напомним, ранее мы рассказывали о датах, в которые рождаются люди, обреченные стать богатыми и знаменитыми. Среди них есть и те, кто родился 4, 13, 22 и 31 числа.

