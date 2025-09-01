Шоумен поделился целой подборкой снимков.

Российский шоумен и юморист Максим Галкин поделился новыми семейными фото. В своем Instagram он опубликовал целую подборку снимков со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми.

Судя по отметке в соцсети, фото были сделаны в Риге. Никакой подписи к ним Галкин не добавил, лишь пару эмодзи.

В комментариях пользователи не скупились на комплименты: "Какие красивые! Будьте счастливы и здоровы!", "Как приятно видеть счастливую семью. Алла Борисовна, вы великолепны", "Вы излучаете счастье! Какие все красивые и радостные!", "Какие красивые, счастливые, светлые лица! Алла Борисовна восхитительно выглядит! Максим, берегите ее!", "Вот незаметно и дети повзрослели", "Алла Борисовна - красотка. Все хороши, но Алла Борисовна просто прекрасна", "Вау, какая красота. Детки взрослеют, родители молодеют!".

Но были и те, кто не поверил в подлинность фото. Некоторые пользователи выразили уверенность, что Пугачеву "сильно отфотошопили".

Напомним, на днях росСМИ писали, что Алла Пугачева винит Галкина в том, что ей пришлось уехать из России.

