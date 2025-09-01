Ясинский считает, что певица должна снова представлять Украину на "Евровидении".

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский назвал артистку, которая, по его мнению, должна представлять Украину на "Евровидении-2026". Эта певица уже принимала участие в конкурсе.

Как отметил Ясинский в своем Facebook, справедливо было бы отправить от Украины снова Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева - УНИАН) и даже не проводить Национальный отбор. Он добавил, что певица уже начала свою подготовку к конкурсу:

"Очевидно, что справедливо к таланту Яны и честно к государственному бюджету будет в этом году отменить отбор. Мощная кампания участия Джерри Хейл на "Евровидении" уже началась, и ее уровень подсказывает, что с ресурсами проблем нет".

Видео дня

Продюсер заявил, что молодые таланты просто не смогут конкурировать с Jerry Heil, у которой уже есть большой багаж опыта и любовь европейской аудитории.

"Качество, профессионализм, талант всех задействованных в этом проекте - бесспорно и все слишком предсказуемо. И конкурировать с этой машиной молодым талантам просто невозможно. Она не является новым именем, она уже 7 лет среди топов, она относится к новой волне украинской музыки только потому, что стала одной из первых ласточек нового поколения, даже примером для новой генерации украинских исполнителей", - написал Ясинский.

Михаил Ясинский о Нацотборе - почему его не стоит проводить

По мнению Ясинского, проводить Нацотбор в Украине нецелесообразно, особенно, если среди молодых исполнителей будет участвовать очевидный фаворит такой, как Jerry Heil:

"Считаю, что надо просто принять решение, что едет абсолютно достойный и подготовленный исполнитель. Более того, который понравился евро-аудитории... В противном случае это не будет выглядеть, как площадка для открытия молодых талантов. Это будет выглядеть как фарс. Ну, или если "Суспільне" уговорит выйти на сцену отбора Монатика или Онуку, или Дорофееву. Так будет честно".

Напоследок продюсер поделился инсайдерской информацией, что Яна уже держит наготове свою конкурсную заявку, а ее новый танцевальный хит "Додай гучності (12 points)" является своеобразным прогревом. Также в следующем году, как раз накануне "Евровидения" певица выступит со своим шоу во Дворце Спорта в Киеве.

Jerry Heil - Добавь громкости (12 points)

К слову, недавно Анна Тринчер призналась, стоит ли ее ждать на "Евровидении".

Вас также могут заинтересовать новости: