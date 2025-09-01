38-летний кулинар признался, готов ли к свадьбе.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко приоткрыл завесу личной жизни. Он впервые за долгое время признался, что состоит в отношениях.

В подкасте "Гуртом та вщент" Евгений рассказал, что в его жизни произошли перемены. Он признался, что встречается с новой партнершей, но подробностей не стал раскрывать, лишь намекнул, что ее имя заканчивается на "на".

"Это не Яна, не Марина, не Полина. Скоро будут новости по поводу того, что у меня происходит. Я просто жду, не могу пока об этом говорить", - сказал Клопотенко.

Он подчеркнул, что пока не готов делиться подробностями, ведь хочет рассказать историю целиком, а не частями.

При этом Клопотенко отметил, что не рассматривает свадьбу как обязательный шаг, но не исключает возможности жениться.:

"Возможно, это когда-то и произойдет. Мне кажется, шансы есть", - заявил Евгений Клопотенко.

Вместе с тем звезда "МастерШефа" добавил, что тема свадьбы для него немного травмирующая. По его мнению, многочисленные тосты и формальные слова на празднике звучат слишком искусственно и оставляют неприятный осадок.

