Кристина Казакова

Ветеринар дала действенные советы, как заставить кота избавиться от привычки воровать еду.

Некоторые домашние любимцы воруют еду, даже если их вдоволь кормят. Знание причин, почему ваш кот так поступает, будет полезным по нескольким причинам, пишет Pets Radar .

Во-первых, эта привычка животного будет меньше вас раздражать. Во-вторых, для кота это будет более полезным, поскольку человеческая еда не подходит им и иногда может быть даже токсичной.

К тому же, если ваш кот ворует еду, то он может потреблять больше своей нормы и в результате получит ожирение. Поэтому, стоит приучать домашнего любимца с самого начала к употреблению сухого или влажного корма.

В публикации отмечается, что поскольку кот имеет инстинкт охотника, отучить его от привычки воровать пищу может быть нелегко. Но нужно продолжать это делать, ведь в человеческой еде больше жиров и сахара, что вредно для здоровья домашнего любимца.

"Кошки могут воровать еду, потому что они голодны, хотят внимания или потому что ваша еда им нравится больше, чем их собственная. Поэтому подумайте, не голодна ли ваша кошка - не забыли ли вы ее покормить? Не посадили ли ее недавно на диету?", - объясняет ветеринар Джоанна Вуднатт.

Однако, как говорится в публикации, если вы считаете, что хорошо кормите своего домашнего любимца, тогда может быть другая причина таких краж: болезнь.

"Голод является признаком распространенных заболеваний кошек, таких как гипертиреоз и диабет, поэтому вопрос: "Почему моя кошка всегда голодна?" стоит исследовать", - советует ветеринар.

Вуднатт также добавила, что если кот появляется в тот момент, когда вы достаете сковородку, и просит есть, тогда животное может таким образом просить внимания хозяина или хочет быть вовлечено в процесс готовки, потому что любознательное и молодое.

"Некоторые кошки едят человеческую пищу, чтобы привлечь внимание - даже если это обычно негативное внимание (выговоры), это лучше, чем ничего", - говорит ветеринар.

"Помните, если ваша кошка украла человеческую пищу, важно вспомнить об обычных продуктах питания, которые являются ядовитыми для кошек, таких как лук, шоколад и изюм. Также вредными для кошек являются мясная веревка, алюминиевая фольга и острые кости", - предупреждает Вуднатт.

Чтобы домашний любимец перестал воровать человеческую еду, ветеринар советует не приучать его есть со стола продукты и не позволять другим это делать.

Если еда случайно упала на пол, стоит ее немедленно убрать. Также не стоит оставлять продукты на месте, где бы кот мог их достать. Ветеринар также советует не оставлять грязную посуду в мойке, чтобы кот не привык доедать остатки еды из тарелки.

Если кот прыгает на стол, чтобы отучить его от этой привычки, наклейте полоски двустороннего скотча, чтобы отпугнуть животное. Также можно приобрести "датчики движения", которые при срабатывании выпускают безвредные струи воздуха, чтобы "выгонять" кошек из определенных зон.

Интересные факты о котах

