Есть самолеты, которым под силу облететь мир без остановок, однако они были разработаны специально для длительных полетов.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, может ли истребитель облететь мир без дозаправки? Эти самолеты разработаны для скорости и маневренности, но как насчет выносливости?

Ресурс Wion отвечает категорически: истребитель не может облететь мир без дозаправки. Авторы объясняют, что длина экватора Земли составляет около 40 000 километров. Но даже истребители с самой большой дальностью полета могут пролететь примерно 3500 километров без потребности в дозаправке.

"Истребители разработаны для скорости и маневренности, а не для выносливости. Они имеют достаточно топлива для боевых миссий, длящихся несколько часов, а не для непрерывного полета в течение нескольких дней. F-15E Strike Eagle имеет одну из самых больших дальностей полета среди истребителей, способный пролететь около 4400 километров с внешними топливными баками. Однако это все равно составляет лишь около 11 процентов от расстояния, необходимого для облета земного шара", – объясняют авторы.

Видео дня

Даже если борт будет дозаправлен в воздухе, в вопросе полета вокруг Земли на истребителе есть еще один фактор: пилоты. Им нужен отдых, еда, а также возможность сходить в туалет.

"Физическая и психическая нагрузка от многодневного полета была бы чрезмерной и опасной", – говорится в материале.

Ресурс рассказывает, что некоторым самолетам под силу облететь мир без остановок – однако они были разработаны специально для длительных полетов.

К примеру, такое путешествие в 1986 году совершил самолет Voyager. Длилось оно 9 дней.

"Теоретически истребители могут облететь земной шар с несколькими остановками для дозаправки. Однако это потребовало бы значительной логистической поддержки и было бы чрезвычайно дорогим. Это непрактично для военных операций. Поэтому, хотя идея звучит впечатляюще, истребители просто не предназначены для кругосветных путешествий. Их назначение – боевая эффективность, а не рекорды выносливости. Для дальних путешествий нужны совсем другие самолеты", – констатируют авторы.

Другие интересные факты об истребителях

Ранее мы рассказывали о том,могут ли истребители обогнать свои собственные ракеты. Известно, что современные истребители могут развивать огромную скорость.

Кроме того, мы писали об истребителе с репутацией "конвейера смерти". F-104 Starfighter также называют "вдоводелом" – он унес сотни жизней пилотов и гражданских. Этот самолет вошел в историю как один из самых аварийных в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: