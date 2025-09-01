Вскоре Сатурн покинет Овна и совершит последний проход через Рыбы в рамках своей ретроградной фазы.

После расставания обычно не хочется встречать бывшего, но для двух знаков Зодиака ситуация в ближайшее время может развиваться иначе, предупредили астрологи, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В частности, как рассказала астролог Элизабет Бробек, после 1 сентября 2025 года некоторые бывшие могут вновь появиться в жизни Девы и Скорпиона. В этот период Сатурн, планета кармы, покидает Овна и совершает последний проход через Рыбы в рамках своей ретроградной фазы. Астролог Хейли Комет добавила, что именно тогда проявятся последствия определённых действий.

Видео дня

Отмечается, что эти последствия не обязательно негативные. Однако, если ранее вы избегали решения некоторых вопросов или уклонялись от ответственности, с ними придется столкнуться напрямую. Для Девы и Скорпиона влияние Сатурна в Рыбах особенно сильно отражается на отношениях, поэтому возвращение бывших становится более вероятным.

Дева

Комет объяснила, что для Дев ретроградный Сатурн затрагивает сферу партнёрских отношений. После 1 сентября бывший, скорее всего, снова появится в вашей жизни. Это может быть как к лучшему, так и к худшему, но главным образом такое возвращение несёт кармические уроки, которые помогут переосмыслить прошлое и извлечь опыт, который ранее был упущен.

Хотя встреча с бывшим может быть эмоционально сложной – чувства боли и гнева могут вернуться – это шанс для Девы обрести внутреннюю гармонию и двигаться вперёд с чистой совестью. Бробек отметила, что период до возвращения Сатурна в Овна в феврале 2026 года будет особенно кармическим, и планета может преподнести новые уроки, касающиеся долгосрочных отношений.

Скорпион

Бробек добавила, что для Скорпионов возвращение бывшего также вероятно с приходом Сатурна в Рыбы в сентябре. Он подчёркивает, что Сатурн помогает понять, что вы на самом деле цените в романтических отношениях, а также осознать собственные представления о романтике.

Сейчас и до того момента, когда Сатурн окончательно покинет Рыбы в феврале 2026 года, Скорпионы смогут лучше осознать свои желания в отношениях и, возможно, установить новые границы. Кроме того, полученные кармические уроки могут быть полезны и в творческой сфере или в работе - будь то художественный проект или подработка - опыт, который принесет сентябрь, сохранит практическую ценность.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака будут в ударе весь месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: