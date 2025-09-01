Звездные стилисты рассказали, какие спорные элементы гардероба снова станут актуальными.

Эра узких джинсов и басок снова на подиумах. В мире моды закономерность проста: стиль, популярный несколько лет назад, почти всегда возвращается, даже если он когда-то казался странным или неуклюжим. Это касается и самых спорных трендов - от желейных туфель до футболок с необычными текстурами.

Противоречивые модные тренды 2025

Как пишет журнал Real Simple, звездные стилисты рассказали, какие элементы гардероба с подобной славой снова станут актуальными в 2025 году.

Узкие джинсы. По словам сертифицированного стилиста Дианны Бойер, этот предмет гардероба, который был популярен в 2010-е, сочетает комфорт с эстетикой, и современные модницы могут комбинировать их с более свободными фасонами для разных случаев. Она отметила, что вместо привычных ботильонов сегодня лучше подбирать высокие сапоги или балетки для обновленного образа.

Видео дня

Широкие ремни. По мнению стилиста Дженни Ли, такие ремни лучше носить не с джинсами, а как отдельный акцентный элемент, подчеркивающий талию. Она советует выбирать лаконичные модели с минимумом фурнитуры или изящные ремни, которые можно сочетать с шифоновыми макси-платьями для создания романтического бохо-образа.

Микро-шорты вновь актуальны, причем как в клубном, так и в повседневном варианте. Стилист Сабрина Морин объяснила, что они возвращают эстетику 2000-х, но при этом современная версия делает акцент на элегантности и продуманной роскоши. Для дневного образа стоит сочетать их с приталенными блейзерами, а вечером - с легкими шелковыми блузками и архитектурными украшениями.

Подплечники тоже возвращаются, но в более сдержанном виде. По мнению Дианны Бойер, в 2025 году они больше подчеркивают силу и уверенность, чем объем. Стилист добавляет, что современные модели смотрятся лаконично и целенаправленно, а не чрезмерно, как в 1980-х.

Несоответствие стилей. Тенденция намеренного смешения несочетаемого также возвращается. Дженни Ли отметила, что речь идет о дерзких комбинациях - джинсы с заниженной талией, логотипы на ягодицах, меховые сапоги и блестки. Стилист посоветовала выбирать один такой акцентный элемент и строить вокруг него современный образ, чтобы не превратить лук в карнавальный косплей.

Солнцезащитные очки Shield с зеркальными или тонированными линзами. Как акцентировала Морин, такие модели вызывают споры из-за крупного размера, но при правильном подборе стиля и прически они могут стать эффектным акцентом.

Пеплум, периодически возвращавшийся в моду с 1940-х годов, снова оказался в центре внимания современных коллекций. По словам экспертов, в начале 2000-х он особенно часто сочетался с узкими джинсами, а теперь получает обновленное звучание. Споры вокруг топов с баской обычно связаны с посадкой: для некоторых типов фигур они создают силуэт "песочные часы", а у других могут визуально увеличивать бедра и нижнюю часть туловища. Специалисты посоветовали отказаться от прежнего подхода к ношению пеплумов и сочетать их с более свободными или широкими джинсами.

Ворсистые и пушистые текстуры. В моде остаются крупные текстурные элементы - панамы с широкими полями, объемные сапоги из искусственного меха. Дженни Ли отметила, что такие вещи акцентируют внимание на пушистости, а не на практичности, и напоминают эстетику 1990-х и начала 2000-х. Она признала, что преувеличенные пропорции выглядят театрально, но при желании этот тренд можно смело использовать.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в моду возвращается культовый оттенок из 2016 года.

Вас также могут заинтересовать новости: