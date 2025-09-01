Названы самые противоречивые модные тренды 2025 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Эра узких джинсов и басок снова на подиумах. В мире моды закономерность проста: стиль, популярный несколько лет назад, почти всегда возвращается, даже если он когда-то казался странным или неуклюжим. Это касается и самых спорных трендов - от желейных туфель до футболок с необычными текстурами.

Противоречивые модные тренды 2025

Как пишет журнал Real Simple, звездные стилисты рассказали, какие элементы гардероба с подобной славой снова станут актуальными в 2025 году.

Узкие джинсы. По словам сертифицированного стилиста Дианны Бойер, этот предмет гардероба, который был популярен в 2010-е, сочетает комфорт с эстетикой, и современные модницы могут комбинировать их с более свободными фасонами для разных случаев. Она отметила, что вместо привычных ботильонов сегодня лучше подбирать высокие сапоги или балетки для обновленного образа.

Видео дня
Узкие джинсы снова в може / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Широкие ремни. По мнению стилиста Дженни Ли, такие ремни лучше носить не с джинсами, а как отдельный акцентный элемент, подчеркивающий талию. Она советует выбирать лаконичные модели с минимумом фурнитуры или изящные ремни, которые можно сочетать с шифоновыми макси-платьями для создания романтического бохо-образа.

Широкие ремни лучше носить не с джинсами / фото getty images

Микро-шорты вновь актуальны, причем как в клубном, так и в повседневном варианте. Стилист Сабрина Морин объяснила, что они возвращают эстетику 2000-х, но при этом современная версия делает акцент на элегантности и продуманной роскоши. Для дневного образа стоит сочетать их с приталенными блейзерами, а вечером - с легкими шелковыми блузками и архитектурными украшениями.

Микро-шорты и подплечники возвращаются / фото getty images

Подплечники тоже возвращаются, но в более сдержанном виде. По мнению Дианны Бойер, в 2025 году они больше подчеркивают силу и уверенность, чем объем. Стилист добавляет, что современные модели смотрятся лаконично и целенаправленно, а не чрезмерно, как в 1980-х.

Несоответствие стилей. Тенденция намеренного смешения несочетаемого также возвращается. Дженни Ли отметила, что речь идет о дерзких комбинациях - джинсы с заниженной талией, логотипы на ягодицах, меховые сапоги и блестки. Стилист посоветовала выбирать один такой акцентный элемент и строить вокруг него современный образ, чтобы не превратить лук в карнавальный косплей.

Солнцезащитные очки Shield с зеркальными или тонированными линзами. Как акцентировала Морин, такие модели вызывают споры из-за крупного размера, но при правильном подборе стиля и прически они могут стать эффектным акцентом.

Солнцезащитные очки Shield / фото getty images

Пеплум, периодически возвращавшийся в моду с 1940-х годов, снова оказался в центре внимания современных коллекций. По словам экспертов, в начале 2000-х он особенно часто сочетался с узкими джинсами, а теперь получает обновленное звучание. Споры вокруг топов с баской обычно связаны с посадкой: для некоторых типов фигур они создают силуэт "песочные часы", а у других могут визуально увеличивать бедра и нижнюю часть туловища. Специалисты посоветовали отказаться от прежнего подхода к ношению пеплумов и сочетать их с более свободными или широкими джинсами.

Ворсистые и пушистые текстуры. В моде остаются крупные текстурные элементы - панамы с широкими полями, объемные сапоги из искусственного меха. Дженни Ли отметила, что такие вещи акцентируют внимание на пушистости, а не на практичности, и напоминают эстетику 1990-х и начала 2000-х. Она признала, что преувеличенные пропорции выглядят театрально, но при желании этот тренд можно смело использовать.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в моду возвращается культовый оттенок из 2016 года.

Вас также могут заинтересовать новости: