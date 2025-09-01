Речь идет не о прифронтовой зоне.

Российские оккупационные войска проводят разведку объектов энергетики в Украине.

Такое заявление сделал специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем телеграм-канале. По его словам, врага интересует в том числе состояние защиты этих объектов.

К такому выводу специалист пришел, учитывая анализ маршрутов полетов разведывательных беспилотников противника и информации от очевидцев. Причем речь идет не о прифронтовой зоне.

"По анализу маршрутов полетов развед БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро и газовая инфраструктура", – написал "Флеш".

Российская армия снова атакует различные объекты критической инфраструктуры в Украине.

В частности, в ночь на 27 августа враг ударил по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. Речь идет об объектах в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.

К возможным атакам готовятся и украинские власти. Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки поручил осуществлять закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности. Отдельно говорили о защите сетей и энергообъектов в прифронтовых и приграничных общинах.

