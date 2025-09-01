Риск утечки данных и потеря рынка: 'Укроборонпром' предостерегает от сотрудничества с AAL Group, связанной с РФ

Государственный концерн "Укроборонпром" считает, что решение бывшего руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука передать иностранной компании AAL Group Ltd право сопровождения ремонтной документации на вертолеты Ми-8МТ (МТВ) - может создать прямые угрозы для национальной безопасности и экономических интересов Украины. Поэтому, оно должно быть пересмотрено. Об этом со ссылкой на официальный ответ "Укроборонпрома" на журналистский запрос сообщил УНН.

Государственный концерн "Укроборонпром" выступил с оговоркой относительно решения бывшего руководителя Госавиаслужбы Александра Бильчука передать иностранной компании AAL Group Ltd право сопровождения ремонтной документации на вертолеты Ми-8МТ (МТВ).

Одной из главных причин безопасности оговорок является то, что AAL Group Ltd связывают с российским оборонно-промышленным комплексом. Один это и факт создает ряд серьезных рисков. Ведь решение Бильчука обязывает украинские предприятия сверять собственную техническую документацию с иностранной компанией, что открывает возможности для передачи чувствительной информации о состоянии авиационной техники в военное время прямому врагу Украины.

Кроме вопросов безопасности - под ударом и экономическая стабильность авиации Украины. Ведь определение AAL Group Ltd распорядителем ремонтной документации может привести к тому, что часть заказов будет переориентирована с украинских заводов на зарубежные компании. Это будет означать потерю рынка технического обслуживания и ремонта вертолетов Ми-8МТ(МТВ), предупреждают в "Укроборонпроме". Среди возможных последствий: снижение доходов, уход ключевых заказчиков, сокращение персонала на профильных предприятиях и затягивание сроков выполнения оборонных контрактов.

В госконцерне "Укроборонпром" также отмечают - решение Бильчука может существенно ослабить контроль за качеством технического обслуживания, поскольку частная иностранная компания не обязана придерживаться установленных в Украине стандартов безопасности и качества.

Но и на этом риск не закончились. Еще один чувствительный момент заключается в том, что в случае невозможности проведения сверки, предприятия АО "УОП" могут быть лишены Сертификатов одобрения по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями Приложения 2 (Части-145, Part-145) к Авиационным правилам Украины, что может привести к неспособности государственных предприятий соответствовать требованиям руководящих документов и приостановлению их деятельности.

Кроме того, в концерне подчеркнули, что перед принятием такого решения Госавиаслужба не обращалась к "Укроборонпрому" за согласованием или консультацией, хотя вопрос касается критически важной документации для вертолетов Ми-8 и напрямую влияет на обороноспособность страны.

Таким образом, история с решением Бильчука по AAL Group выходит далеко за пределы внутреннего управленческого решения. На кону вопрос обороноспособности страны, сохранения рабочих мест и международной репутации украинских авиаремонтных предприятий.