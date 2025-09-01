Ранее были слухи, что iPhone 17 Air будет настолько тонким, что не получит слот для SIM-карты.

Ранее Apple приняла решение отказаться от физических SIM-карт и лотков в iPhone, продаваемых в США. Теперь же, как сообщает 9to5Mac, аналогичная участь ожидает и европейские iPhone 17. Вместо этого в новых смартфонах будет использоваться eSIM.

Сообщается, что Apple обязала своих сотрудников в розничных фирменных европейских магазинах обучиться работе с технологией eSIM. Крайний срок для завершения курса установлен на 5 сентября, что за пару дней до презентации iPhone 17.

eSim – цифровая SIM-карта, которая позволяет пользователям активировать тарифный план сотовой связи без необходимости использовать физическую пластиковую SIM-карту. Как отмечают эксперты, удаление слота для SIM-карты из iPhone даст ряд преимуществ:

Освобождение пространства внутри корпуса смартфона. Его можно будет использовать для увеличения емкости аккумулятора или размещения других компонентов.

Исчезновение физического слота упрощает конструкцию, повышая уровень защиты от пыли и влаги.

Наконец, унификация аппаратной платформы по всему миру также упрощает производственный процесс и логистику для компании.

Еще в ноябре 2024 года издание The Information писало, что во всех версиях iPhone 17 Air, независимо от региона, будет отсутствовать слот для SIM-карты из-за толщины смартфона. Возможно, изменения затронут пока только его.

Кроме смартфонов iPhone 17, компания также анонсирует сразу три модели Apple Watch и AirPods 3 Pro. Помимо этого, ходят слухи о работе над AirTag 2. По данным инсайдеров, Apple представит минимум 7 новых устройств в этом месяце.

Ранее журналисты собрали список устройств Apple, которые исчезнут из продажи после сентябрьской презентации. Среди них – iPhone 15, который считается самым оптимальным айфоном по соотношению "цена-качество" прямо сейчас.

