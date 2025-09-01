Европейские счета формируются из ряда дополнительных составляющих, отметил эксперт.

В украинском информационном пространстве часто сравнивают стоимость нашей электроэнергии с Европейским Союзом. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил, почему такой подход некорректен.

"Я часто принимаю сейчас участие в дискуссиях с промышленниками, которые реально жалуются. Вот, у нас очень дорогое электричество. Меня прикалывает, когда мне рассказывают, что в Украине сейчас дороже, чем в Европе. И показывают цену там рынка, условно говоря, на сутки вперед", - говорит эксперт.

Харченко подчеркнул, что такие сравнения некорректны, ведь европейские счета формируются из ряда дополнительных составляющих.

"А еще у них тут за транспортировку, а еще тут у них за распределение, а еще у них тут специальный налог на карбоновые выбросы. И так, раз, и вдруг цена в Европе стала на 30% выше, чем они там показали в своем графике", - обратил внимание он.

По словам эксперта, украинскому бизнесу стоит быть готовым к тому, что дешевой электроэнергии уже не будет, а уровень цен в среднесрочной перспективе приблизится к европейскому.

Ранее военный Кирилл Сазонов также отметил, что на самом деле конечные тарифы на электроэнергию в ЕС выше за счет налогов, оплаты передачи и других наценок.