В 2025 году Украина соберет на 1,5 млн тонн меньше зерновых и масличных культур, чем в прошлом году.

По предварительным подсчетам, украинские аграрии соберут урожай на уровне 56 млн тонн зерновых, что суммарно соответствует прошлогодним показателям. Это 28,5 млн тонн кукурузы, 21,5 млн тонн пшеницы и 5 млн тонн ячменя.

Такие данные озвучил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью БизнесЦензор. При этом в прошлом году собрали 26,9 млн тонн кукурузы, 22,4 млн тонн пшеницы и 5,3 млн тонн ячменя.

Отдельно по масличным культурам ожидается таки урожай:

12 млн тонн подсолнечника (+1 млн тонн к 2024 году),

5 млн тонн сои (-1,65 млн тонн),

3 млн тонн рапса (-0,6 млн тонн).

Общая цифра по зерновым и масличным должна составить 76 млн тонн. Это на 1,5 млн тонн меньше, чем в прошлом году, причем именно масличных будет меньше. По данным Госстата, в 2024 году общий валовой сбор составил 77,5 млн тонн.

Из-за жары и отсутствия орошения полностью были потеряны посевы на площади около 386 тыс га. Кое-где вполовину – на 30-50% – снизилась урожайность на 1,2 млн га.

Наиболее пострадавшие регионы относятся в основном к степной зоне, где критически важным фактором выступает орошение. Основным источником воды для аграриев выступало именно Каховское водохранилище, разрушенное российскими агрессорами 6 июня 2023 года.

Высоцкий отмечает, что из-за действий РФ аграрии недособерут в этом году от 3 до 4 млн тонн зерновых и масличных.

Украинский урожай – предварительные прогнозы

Заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады оценил урожай овощей, фруктов и ягод. По его подсчетам, урожайность будет на 11% меньше, чем в прошлом году.

Ранее УНИАН уже делал прогноз урожая на этот год. Отдельно отмечалось, что цены на хлеб продолжат расти до конца года.

