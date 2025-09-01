Болтон не исключает, что президент США может "отказаться" от усилий по обеспечению мира в Украине.

Президент США Дональд Трамп потерпел унижение от российского диктатора Владимира Путина и ухудшил шансы на мир, считает бывший советник президента США Джон Болтон, пишет Sky News.

Болтон рассказал изданию, что саммит в Китае рассматривается как отражение укрепления связей между Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также председателем КНР Си Цзиньпином.

Издание отмечает, что Болтон, который также был в прошлом послом США в ООН, добавил, что эти события свидетельствуют о вреде, причиненном политикой Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

"Здесь много плохих новостей и очень мало хороших", - отметил он.

Бывший советник Трампа объяснил, что Запад, а особенно США, десятилетиями пытался отвлечь Индию от ее приверженности к России, сложившейся еще во времена холодной войны. Также Индию предупреждали об опасности, которую представляет Китай.

"Дональд Трамп на прошлой неделе фактически перевернул эту ситуацию", - добавил Болтон.

По его мнению, по разным причинам Индия решила приблизиться к России, чтобы таким образом сблизиться с Китаем. Из-за этого были разрушены десятилетия усилий, направленные на изменение этого альянса.

"Я не говорю, что это нельзя исправить, но для этого понадобится много работы, и я не вижу, чтобы это началось в ближайшее время", - отметил экс-советник Трампа.

Болтон добавил, что решение президента США о введении 25% пошлин для Индии было одним из факторов, который их обидел.

Также бывший советник Трампа пессимистично настроен относительно перспектив мира в Украине.

"Я думаю, что все разрушается. Я думаю, что шансы на мир в Украине сейчас, вероятно, хуже, чем были до саммита на Аляске", - сказал он.

Указывается, что Путину удалось избежать наказания за убийства.

"Чтобы Трамп не говорил на Аляске, тот просто игнорирует это - усиливая атаки на гражданские объекты в Украине, не уменьшая военных усилий России, не идя ни на какие уступки", - считает Болтон.

Американский политик не исключает, что Трамп может "отказаться" от усилий по обеспечению мира в Украине и добавил, что, по его мнению, глава Белого дома подвергся унижению от своего российского коллеги.

"Я думаю, что да. Он, видимо, этого не осознает, но, по моему мнению, Путин верит, что старая магия вернулась, что его подготовка в КГБ снова позволила ему замылить глаза Трампу. Для Кремля это работает очень хорошо", - заявил Болтон.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган в Китае провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Указывается, что политики обсудили, в частности, вопрос прекращения войны в Украине. По данным Reuters, Эрдоган заявил Путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине. Также турецкий президент выразил мнение, что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям.

Также мы писали, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что якобы на саммите на Аляске президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не договаривались ни о двусторонней встрече Путина и президента Украины Владимира Зеленского, ни о трехсторонней с участием Трампа. Ушаков добавил, что лидеры двух стран лишь продолжали обсуждать то, о чем Путин и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф уже говорили в Москве во время его 5 визитов в Москву.

