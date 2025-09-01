Он опроверг предположения, возникшие из-за ее новой песни.

Муж украинской певицы MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) прокомментировал предположения фанатов о том, что его жена может быть беременна.

Такие разговоры начались после выхода песни "Одне питання, в которой есть слова "сначала мы вдвоем, потом втроем, а сейчас вчетвером". В разговоре с Люкс ФМ Сергей Середа сначала отшутился, сказав, что должен послушать эту песню, поскольку она "прошла мимо". На прямой вопрос, беременна ли его жена, он ответил так:

"Можно ли первый триместр считать беременностью? Тогда нет.

В то же время Середа признался, что не готов ко второму ребенку, поскольку воспитание малышей требует большого количества времени и ресурса. "Честно говоря, не очень хочется. Когда ты вспоминаешь, как много времени уделяешь ребенку, от чего ты должен отказаться...", - добавил он.

Напомним, ранее украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк объяснила, как планирует совмещать уход за маленьким сыном и работу в проекте "Хто зверху".

