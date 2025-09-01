По ее словам, эти ошибки допускают многие люди.

Собеседования являются довольно трудными для многих людей, так как от их результатов зависит, получат ли они желанную работу. Именно поэтому люди могут допускать ошибки.

Владелица американской HR-компании Common Sense Solutions Мелани Шонг Хелм в интервью Business Insider назвала четыре самые распространенные ошибки, которые допускают люди во время собеседований. По ее словам, они обычно стоят людям работы.

Мелани Шонг Хелм призналась, что проводит более 1000 собеседований в год. За свою тридцатилетнюю карьеру она видела, как люди совершают множество ошибок во время собеседований.

Одной из самых худших ошибок, которые может совершить кандидат на вакансию, является опоздание на собеседование, заявила Мелани Шонг Хелм.

"Я не прошу объяснений и не хочу их слышать. Если человек не может вовремя прийти на собеседование, он не сможет вовремя прийти на работу", - сказала она.

Второй распространенной ошибкой, которую допускают люди на собеседованиях, Мелани Шонг Хелм назвала плохие отзывы о своих нынешних или бывших коллегах. Она объяснила, что это создает плохое впечатление о кандидате, поскольку компании часто ищут людей, которые ладят с другими сотрудниками.

"Очень важно ладить с коллегами и поддерживать с ними позитивные рабочие отношения", - подчеркнула Мелани Шонг Хелм.

Кроме того, она советует не рассказывать на собеседовании слишком много информации о себе, особенно из личной жизни. Рассказы о медицинских проблемах или потребностях в уходе также нежелательны, добавила Мелани Шонг Хелм.

По словам эксперта по кадрам, людям стоит ограничиваться разговорами о своем опыте работы и о том, что делает их подходящими для данной должности:

"Рекрутеры должны интересоваться только тем, подходите ли вы для данной должности. Отложите в сторону личные проблемы и сосредоточьтесь на том, что делает вас подходящим кандидатом".

Четвертой ошибкой Мелани Шонг Хелм назвала то, что многие люди не отправляют "благодарственные письма" людям, которые проводили с ними собеседования. По ее словам, это свидетельствует о хороших манерах и может помочь выделиться среди толпы кандидатов.

"Независимо от уровня должности, на которую вы претендуете, уделите несколько минут, чтобы отправить каждому интервьюеру персональное благодарственное письмо по SMS или электронной почте", - сказала эксперт по кадрам.

Другие секреты успешного собеседования

Ранее рекрутер Меган Сноуболл назвала 6 вещей, которые не стоит говорить во время собеседования. Одной из них является фраза "мое резюме говорит само за себя".

Также Сноуболл советует не говорить во время собеседования, что вы уволились с прошлой работы, так как та компания "была токсичной". По ее словам, упоминать об этом на собеседовании точно не стоит.

Кроме того, в Forbes рассказали, как отвечать на вопрос о том, насколько хорошо вы знакомы с искусственным интеллектом. Отмечается, что ответ прежде всего должен "содержать историю".

