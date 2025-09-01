Этот цвет ассоциируется с королевским величием.

Бордовый цвет много лет считался символом осеннего стиля, однако в этом сезоне ему появилась достойная замена.

Как заметил Who What Wear, сейчас на подиумах мировых брендов активно появляется королевский фиолетовый, который называют оттенком роскоши и величия. Valentino и McQueen уже презентовали легкие куртки и верхнюю одежду в насыщенных пурпурных тонах, в то время как Miu Miu сделал ставку на аксессуары - от сумок до массивных сапог.

Фиолетовый всегда ассоциировался с королевским величием, и сегодня он возвращается как главный инструмент для тех, кто хочет выглядеть дорого, смело и современно. Экскперты советуют сделать ставку на него, если бордо для вас стало слишком предсказуемым.

Эта осень обещает быть не только стильной, но и по-настоящему королевской.

Ранее УНИАН сообщал, что мода возвращается к экспериментам. На подиумах, красных дорожках и в магазинах массмаркета появляются асимметричные юбки с рваными краями, косыми срезами и неровными линиями.

