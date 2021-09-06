Ради своего мрачного бизнеса 62-летний львовянин захватывает земли садоводов. Дело расследует полиция.

62-летний львовянин захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района и устроил там частное кладбище.

В понедельник, 6 августа, в отделе коммуникации полиции области рассказали о коллективном заявлении, которое написали участники кооператива.

Люди жалуются, что директор одной из общественных организаций без ведома и согласования садоводов организовал на их землях кладбище и за деньги хоронит там умерших людей.

Как выяснило издание Zaxid.net, "предприниматель" - 62-летний львовянин Ярослав Мартынов. Вблизи неработающего кладбища в Рясном он устроил нелегальное кладбище и хоронит мертвецов в предназначенной под садоводство земле.

"Люди здесь выращивали деревья, обрабатывать землю, как могли. Вон смотрите: здесь было дерево, и здесь было дерево, а тут роза была - это же видно. Все уничтожили, чтобы сделать могилы", - рассказала руководитель садово-огородного кооператива "Подлесье" Наталья Ониськив.

С 1993 года эти земли были в пользовании членов Украинского общества слепых. В 2008-м они создали кооператив "Подлесье", чтобы ускорить процесс оформления права собственности на землю. Мартынов - руководитель общественной организации "Память" - занимался захоронениями на части кладбища, забранной у корпоратива "Красная Калина", на которую не было оформлено право собственности.

Читайте такжеВ Китае пожилых туристов под видом экскурсии заманили на кладбищеПользователи "Подлесья" перестраховались и в 2013 году подписали с мужчиной документ о том, что он не будет расширяться дальше, на их землю, а свои участки даже огородили колючей проволокой. Однако весной 2019 года там все же начали появляться могилы.

Тогда пользователи земли уже имели первое решение о разработке документации на оформление участков и ждали окончательного решения от депутатов Львовского горсовета, которое поступило в июне 2021 года. В начале июля люди оформили все документы на землю, получив ее в свою собственность с назначением под садоводство. При этом некоторым членам кооператива досталась земля вместе с могилами.

После решения сессии нелегальные захоронения не прекратились. Руководительница кооператива говорит, что сейчас на его территории уже есть 360 захоронений и 40 склепов.

Теперь правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины - самовольное занятие земельного участка. Нарушителю может грозить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста.

В то же время сам Ярослав Мартынов отказываться от своей похоронной деятельности не планирует, хотя и признает, что проводит захоронения на самозахваченных землях.

"А где я должен был хоронить? Я хороню пятую часть львовян! Мне негле было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно", - утверждает мужчина.

На вопрос, почему просто не прекратить заниматься незаконной деятельностью, Мартынов ответил: "А что я должен делать? Люди же умирают".

Мужчина говорит, что платит все налоги и даже откровенно назвал цены на свои услуги.

"Раньше мы брали 1000-1500 грн за захоронение, а сейчас стоит 2500 грн. Если человек хочет зарезервировать место рядом, то это еще 500 грн. Если бетонные склепы - то человек пишет заявление, и если есть пять таких людей, мы заливаем бетон на пять мест. Раньше это стоило 6000 грн, сейчас 8000-8500 грн", - сказал Мартынов журналистам.

В мэрии города говорят, что со своей стороны пытаются остановить нелегальные захоронения.

"В Рясном есть наше коммунальное кладбище, но оно давно закрыто, хоронить там нельзя. Однако нам известно о случаях неправомерных действий одного из предпринимателей, который захватил земли жителей и проводит там захоронения людей. Мы неоднократно писали по этим фактам обращения в правоохранительные органы. Сейчас снова повторно готовим письмо в полицию, чтобы было надлежащее расследование незаконных захоронений и самовольного захвата земельных участков. Также наше управление земельных ресурсов должно сделать инвентаризацию всех этих земельных участков", - рассказала заместитель городского головы по ЖКХ Ирина Маруняк.

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Автор: Катерина Комолова