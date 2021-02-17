Полицейские обнаружили в домовладении мужчины тушку убитого пса и останки еще двоих.

В Житомирской области задержали подозреваемого в живодерстве мужчину, который убивал собак для собственного употребления.

Читайте такжеВ полиции отреагировали на жестокое убийство хаски в Одесской областиКак сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, вечером 16 февраля правоохранители получили информацию от жителей одного из сел Харитоновской ОТГ о том, местный житель отлавливает соседских собак и убивает их.

"Во время осмотра в домовладении 27-летнего мужчины правоохранители обнаружили доказательства издевательств над животными. В хозяйственном помещении находились тушка убитой собаки, а также останки еще двух псов. Изъяты орудия совершения правонарушения», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина заманил в свой двор, по его убеждению, бродячих животных и убил для дальнейшего употребления.

Полицейские уже получили сведения о том, что такие случаи случались и до этого времени.

"Мужчина проживал сам. В отношении животных, утверждать окончательно, что там были еще и коты, я не могу, но пока мы имеем доказательства того, что это были собаки», - рассказала в комментарии УНИАН руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Действия злоумышленника квалифицированы как жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Мужчина задержан. Продолжается досудебное расследование.

Ему может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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Автор: Марина Чорноштан