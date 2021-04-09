Родители девушки заявили, что учитель без причины нагло вытолкал ее из класса.

В Конотопе 13-ти летняя школьница обвинила учителя в травле.

Читайте такжеВ Одессе женщина ударила 10-летнюю дочь раскаленной сковородойОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Сумской области.

В полиции говорят, что девушка спровоцировала учителя на непедагогические действия и сняла это на видео.

Родители школьницы обратились в полицию и заявили, что педагог придирался к их дочери и без причины нагло вытолкал из класса.

Узнав, что родители ученицы написали заявление, педагог написал встречное заявление и рассказал свою версию конфликта, которую подтвердили ученики.

«В ходе опроса очевидцев происшествия было установлено, что виновником конфликта оказалась 13-ти летняя школьница. Как оказалось, это не первый случай ссоры с учителем, ведь у нее конфликты практически с каждым педагогом школы» - рассказал начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев.

На мать школьницы составили административный протокол за нарушение ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Буллинг (травля) участника образовательного процесса».

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

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Автор: Людмила Жерновская