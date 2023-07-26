Странного мужчину успокаивали патрульные, а затем и оперативными.

В Ривне голый мужчина устроил "шоу" посреди улицы и в заведениях общественного питания.

Как сообщает "Радио Трек", сначала мужчину без одежды, который вел себя странно, заметили на улице Кавказской. На место вызвали правоохранителей.

В пресс-службе полиции рассказали, что около 10 часов 25 июля к ним поступило сообщение, что обнаженный мужчина ведет себя неадекватно и бросается на автомобили. На месте работали патрульные. Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу.

"Выяснилось, что это 41-летний житель Ровно, который по неустановленным причинам начал вести себя неадекватно. Гражданин разбил билборд и бросался на транспорт. Мужчина был доставлен в специализированное медучреждение", - рассказала пресс-секретарь полиции Юлия Дудник.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Подобные инциденты

Ранее в центре Киева голый прохожий напал с разбитой бутылкой на посетителей кафе. В итоге на место вызвали правоохранителей, которые отвезли неадеквата в изолятор. Позже установили, что он находился под действием наркотиков.

Затем в Киеве на Оболони прохожие заметили абсолютно голого мужчину. Он находился возле одного из банков, а затем направился к АЗС. Мужчина некоторое время постоял вблизи банковского учреждения, а затем перешел дорогу и направился к АЗС. Очевидно, он хотел согреться, поэтому пытался попасть в помещение.

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