Инцидент произошел в марте в палатке на военном полигоне.

Костопольский районный суд Ривненской области приговорил к 2,5 годам заключения военного, который в марте по неосторожности застрелил сослуживца. Об этом идет речь в постановлении суда.

По данным следствия, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

В частности, 22 марта во время отдыха в палатке, расположенной на одном из военных полигонов, обвиняемый случайно выстрелил из автомата у сослуживца, который сидел на кровати напротив.

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Пострадавший получил ранение кисти руки и живота, в результате чего скончался на месте.

На суде обвиняемый признал себя виновными в содеянном.

"Обвиняемый сообщил, что у него на руках был закрепленный за ним автомат. Сняв предохранитель, он нажал на курок и раздался выстрел, после чего сразу отсоединил магазин и откинул автомат. Военный заметил, как потерпевший схватился за бок, поскольку пуля попала в него, и лег на спину. После выстрела проснулись ребята, побежали сразу за медиком, а обвиняемого вывели из палатки", - говорится в документе.

По данным следствия, в момент совершения преступления военный находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако на суде заявил, что алкогольные напитки употреблял накануне. По его словам, выстрел был непреднамеренный. Он также отметил, что с потерпевшим был в дружеских отношениях, конфликта между ними не было. В судебном заседании попросил прощения у отца погибшего.

Суд признал военнослужащего виновным в неосторожном обращении с оружием, что привело к гибели человека, и назначил ему два года и шесть месяцев заключения.

Срок отбытия наказания будет исчисляться, начиная с 22 марта.

Апелляционная жалоба на приговор суда может быть подана в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Гибель военных из-за детонации взрывчатки в Ривненской области

12 июля стало известно, что в Ривненской области вследствие детонации взрывного устройства погибли двое военных, еще четверо получили ранения.

Правоохранители начали расследование из-за нарушения правил обращения с оружием, что повлекло гибель нескольких человек.

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