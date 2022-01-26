Мужчину без одежды видели на Оболони.

В Киеве на Оболони прохожие заметили абсолютно голого мужчину. Он находился возле одного из банков, а затем направился к АЗС.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Киев сейчас".

Мужчина некоторое время постоял вблизи банковского учреждения, а затем перешел дорогу и направился к АЗС. Очевидно, он хотел согреться, поэтому пытался попасть в помещение.

За прогулкой мужчины наблюдали удивленные киевляне. Впоследствии очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.

Пока неизвестно, почему мужчина остался без одежды на улице посреди зимы.

Как сообщал УНИАН, ранее вблизи Мариуполя Донецкой области правоохранители на автомобиле увидели, что по дороге бежал голый человек, пытались его остановить, но не сделали решительных шагов. Позже интернет-пользователи сообщили, что мужчина, который бежал по дороге голышом, найден мертвым.

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