Стоимость "услуг" для уклонистов составляла от 3 до 6 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины разоблачила еще три схемы уклонения от мобилизации в условиях войны и 5 организаторов таких схем.

Как сообщает пресс-центр СБУ, две схемы выезда граждан за пределы Украины разоблачены в Киеве. Первую организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы.

"За деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья", - сказано в сообщении.

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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме того, схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, который предлагал гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок.

В Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу. Злоумышленники пытались тайно переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Всего в результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пяти организаторам сделок.

"Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тыс. долл. Сумма зависела от срочности "решения вопроса", - говорится в сообщении.

Побег уклонистов из Украины - последние новости

В феврале украинский парламент продолжил на 3 месяца действие военного положения и мобилизацию. Военнообязанным мужчинам выезд за границу запрещен, правда, с исключениями.

На украинской границе регулярно фиксируют попытки обойти запрет и уехать из страны нелегально или под фейковым предлогом. Ранее на этой неделе на Закарпатье выявили схему незаконной переправки через границу - клиентов доставляли как можно ближе к границе автомобилем "скорой" и давали указания по его пересечению.

Также накануне на границе с Румынией пограничники задержали 8 мужчин, которые пытались добраться до соседней страны через реку, используя гидрокостюмы и автомобильные камеры.

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