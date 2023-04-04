Такие незаконные услуги стоили мужчинам 3 тысячи долларов США с одного человека.

Сотрудники миграционной полиции ГУНП в Закарпатской области, в сотрудничестве с пограничниками, пресекли деятельность двух злоумышленников, организовавших схему незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области, за 3 тысячи долларов США они доставляли клиента автомобилем "скорой" в максимальной близости к линии границы и давали дальнейшие указания для ее пересечения.

Правоохранителям удалось установить, что к организации преступления причастны двое жителей Ужгородского района, в возрасте 24 и 25 лет.

Проведя ряд негласных мероприятий, оперативники выяснили, что злоумышленники переправляли своих клиентов недалеко от поселка Великий Березный, в обход официальных пунктов пропуска. Для транспортировки беглецов к приграничным территориям один из фигурантов, работающий фельдшером на местной подстанции экстренной медицинской помощи, организовал автомобиль "скорой".

С включенными проблесковыми маячками злоумышленники практически беспрепятственно пересекали посты правоохранителей и таким образом доставляли своих клиентов в максимальной близости к линии границы. В дальнейшем потенциальные призывники, следуя указанному фигурантами маршруту, незаконно пересекали украинскую границу и попадали в соседнюю Словакию.

"На днях оперативники, при силовой поддержке бойцов КОРДа, задержали фельдшера "на горячем", при попытке переправить двух военнообязанных мужчин. У фигуранта следователи изъяли около 6 тысяч долларов США. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Его сообщника продолжают разыскивать правоохранители.

По данному факту в полиции, при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Расследование по данному делу продолжается.

Побег уклонистов из Украины - последние новости

В Закарпатской области пограничники задержали 8 мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

На границе с Венгрией пограничники обнаружили 20-летнего молодого человека, который изображал из себя многодетного отца.

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией уклонистов-беглецов. Среди них был человек, который изображал из себя женщину.