Опубликованы фото салона луцкого автобуса, в котором весь день удерживали заложников

Транспортное средство неоднократно обстреливалось луцким террористом.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал, как выглядит салон автобуса в Луцке, внутри которого весь день пробыли 13 заложников.

Фото с места события он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты. С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела. Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий", - написал он.

Как сообщал УНИАН, заложников, которых всего было 13, освободили около 22 часов 21 июля. Позже президент Владимир Зеленский рассказал, как именно проходила спецоперация в Луцке.

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