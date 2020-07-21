В Луцке задержали террориста, удерживавшего заложников: людей освободили (видео)

Заложники находились в плену с самого утра.

В Луцке задержали террориста Максима Плохого, который утром захватил в заложники пассажиров автобуса.

Эту информацию подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков, опубликовав видео с места происшествия.

"Все", - коротко написал министр в Twitter.

Впоследствии на брифинге Аваков уточнил, что всего были освобождены 13 заложников. По его словам, террорист сам вышел из автобуса, после чего был задержан спецназовцами.

Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", и приказал водителю ехать на центральную площадь города.

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Злоумышленник имел при себе взрывчатку и оружие. Известно, что человек выражал возмущение "существующей системой в Украине". Он отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. В области был введен оперативный план "Заложник". Центр перекрыли полицией. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривошей ("Плохой").

Вечером террорист освободил трех заложников.

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