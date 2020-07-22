"Говорили 7-10 минут": Зеленский раскрыл детали спецоперации в Луцке и своего общения с террористом (видео)

Переговоры продолжались в течение всего дня - только вечером удалось освободить 13 заложников.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали вчерашней спецоперации в Луцке и своих переговоров с мужчиной, захватившим в заложники 13 человек.

Об этом он рассказал в видео, обнародованном Офисом президента, пишет УП.

По словам Зеленского, сначала нужно было оценить адекватность злоумышленника из-за его непонятных требований.

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"Все в течение где-то 9 часов разговаривали с ним, от психологов до переговорщиков. Человек хотел только одного, потому что угрожал и хотел только одного чтобы были выполнены его требования. Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество и это очень опасно. Поэтому мы посоветовались я захотел проговорить с этим человеком по телефону. И попытаться иметь возможность чтобы он отпустил людей. Я попытался, говорил с ним", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что задержанный со всеми говорил по 10-15 секунд, после чего бросал трубку.

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"Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трех человек и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, заложников, которых всего было 13, освободили около 22 часов 21 июля.

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