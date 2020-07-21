Автомат, пистолет, гранаты: появились фото оружия луцкого террориста

В МВД рассказали, что никакой иной взрывчатки, которая заложена в других местах, о чем говорил террорист, нет.

После задержания у луцкого террориста изъято огнестрельное оружие и гранаты.

Об этом сообщает МВД на своей странице в Facebook.

Также там рассказали, что никакой иной взрывчатки, которая заложена в других местах, о чем говорил террорист, нет.

«У задержанного действительно был функционирующий пистолет, автомат и граната боевая. Угроза была. Все в прошлом», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 все заложники из автобуса, захваченного сегодня утром в центре Луцка, освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

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