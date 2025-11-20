Пока неизвестна судьба 22 человек, их продолжают искать.

Полиция показала работу патрульных после удара российских оккупантов по Тернополю. Соответствующее видео обнародовал Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Он отметил, что патрульные помогали спасателям эвакуировать жителей, обеспечивали публичный порядок и беспрепятственное движение спецслужб, охраняли территорию.

На видео, в частности видно и слышно, как правоохранители говорят друг другу, что нужно вытаскивать людей, что есть пострадавшие, ищут людей в доме, призывают их выходить на улицу и помогают им.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что спасатели всю ночь работали в Тернополе. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Неизвестно о местонахождении 22 человек - их поиск продолжается. К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это затрудняет поиск", - отметил он и напомнил, что сейчас известно о 26 погибших, среди которых трое детей.

Атака России на Тернополь

В ночь на 19 ноября Россия в очередной раз ударила по Украине. Атакованы были преимущественно западные области - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская. В Тернополе были повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи.

По состоянию на вечер 19 ноября было известно о 26 погибших, из них трое - дети. Почти сотня - травмированы.

В одной из многоэтажек полностью выгорели два подъезда. По информации главы МВД Игоря Клименко, пламя вспыхнуло мгновенно и огненной волной накрыло дом. Жители пытались выпрыгивать из окон. 19 человек погибли от огня.

Также сообщалось о 26 пропавших без вести в разрушенном доме.

19-21 ноября объявлены Днями траура по погибшим.

Вас также могут заинтересовать новости: