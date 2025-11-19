Пока неизвестно, в каком он состоянии.

В Тернополе из-под завала дома, в который произошло попадание в результате атаки РФ, достали пострадавшего мужчину. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - живой!" - заявил мэр.

По данным местного издания 20minut.ua, мужчину спасли с верхних этажей дома на ул. Стуса. Детали о его состоянии пока неизвестны. Мужчину передали медикам.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии журналистам на месте атаки рассказал, что спасателям удалось установить контакт с 20-летним юношей, который находился под завалами.

Также чиновник отметил, что операция на двух локациях в Тернополе может длиться примерно двое суток.

"У нас очень много обращений о пропавших без вести. На данный момент будем говорить примерно о 25 человек, с которыми нет контакта. Родные ждут, пока мы разберем завалы", – сообщил Клименко.

Массированная атака России на Тернополь: детали

Утром 19 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Тернополю. Из-за вражеского обстрела повреждены жилые многоэтажки, в частности, два дома по ул. Стуса и 15 апреля, производственные и складские сооружения. Возникли масштабные пожары.

Известно о 25 погибших, из них трое - дети. Также пострадали более 70 человек.

19-21 ноября объявлено Днями траура по погибшим.

