Аварийно-спасательные работы на месте попаданий продолжаются.

В Тернополе в результате обстрела города российскими оккупантами уже 25 погибших, в том числе трое детей.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, еще 73 человека, из которых 15 детей, пострадали.

Отмечается, что рядом с поврежденным домом работают 14 психологов Службы из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.

В то же время на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. К ним привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в частности, роботизированные системы. Также отмечается, что территорию обследовали саперы.

По информации мэра Тернополя Сергея Надала, 19-21 ноября объявлены Днями траура в городе.

Массированная атака РФ на Украину

Сегодня, 19 ноября, россияне ударили по Украине более 470 ударными дронами и 48 ракетами различного типа. Атакованы были преимущественно западные области - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

В Тернополе были повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи.

Ранее сообщалось о 21 погибшем человеке, среди которых - двое детей.

