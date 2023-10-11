Народный депутат, которого подозревают в государственной измене, будет находиться в СИЗО до середины ноября.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене.

Как передает корреспондент УНИАН, защита просила отменить арест Шуфрича. В свою очередь, прокуроры высказались против удовлетворения апелляционной жалобы защитников нардепа.

Заслушав стороны и посовещавшись в совещательной комнате, коллегия судей постановила оставить без изменений принятую судом первой инстанции меру пресечения в отношении Шуфрича в виде содержания под стражей.

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Шуфрича подозревают в госизмене и сговоре с ФСБ РФ

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Шуфрич получил подозрение в госизмене. По данным Службы безопасности Украины, он вел антиукраинскую деятельность, выполняя задание своего российского куратора-бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который сбежал в РФ и сейчас является агентом российской ФСБ. В частности, следствие заявляет, что Шуфрич вел подрывную деятельность в информационной сфере.

После вручения подозрения и обысков Шуфричу избрали меру пресечения - арест без права внесения залога до 15 ноября включительно.

20 сентября нардепы сняли Шуфрича с должности главы Комитета ВРУ по вопросам свободы слова. Шуфрич и впредь останется одним из трех членов этого комитета.

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