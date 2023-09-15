Он процитировал одно из своих выступлений на росТБ в перерыве сегодняшнего судебного заседания.

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич в перерыве судебного заседания Печерского суда Киева процитировал журналистам собственное признание о том, что он "нацик".

После этого он получил вердикт об аресте, согласно решению учреждения от 15 сентября. Речь идет об аресте на 60 суток без возможности внесения залога, сообщают "Грати".

"Печерский суд Киева отправил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

После вердикта Шуфрич в комментарии "Стране" заявил, что подаст на апелляцию

"Это решение было ожидаемым и никого, я думаю, не удивило. Конечно, будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке", - указал он.

Также нардеп отметил, что его арест "выгоден властям Украины". После этого на него одели наручники. Процесс показало "Суспільне новини".

Отметим, что одиозной фразой про "нациков" Шуфрич отличился при общении с украинскими журналистами, объясняя, что его нельзя обвинять в государственной измене. В качестве аргумента он процитировал собственное выступление в эфире одного из российских телеканалов 1 марта.

"В эфире 1 марта, можно посмотреть, на "ОРТ" или на "Россия-1", не помню... Я сказал... Нет никаких нациков в Украине, нациками стали все, даже я", - заявил Шуфрич.

По его словам, об этом он говорил депутату Госдумы РФ Константину Затулину.

Главное о деле против Шуфрича

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что у Шуфрича дома проводят обыск. Впоследствии в СБУ сообщили, что нардеп получил подозрение в государственной измене. Отмечалось, что правоохранители собрали доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа.

В СБУ сообщили, что материалы расследования, проведенного совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора, свидетельствуют, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

Отмечалось, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для осуществления подрывной деятельности против Украины. Отмечалось, что именно он руководил бывшим начальником Управления СБУ в Крыму Олегом Кулиничем, которого подозревают в государственной измене и которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк.

По данным следователей, одной из основных задач Шуфрича было ведение подрывной деятельности в информационной сфере.

"Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне - якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", - информировали в СБУ.

Шуфрич в зале суда, в перерыве заседания, заявил СМИ об "абсурдности обвинения", выдвинутого ему. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

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